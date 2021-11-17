Песков: «У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чисто техническим решением продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса до 2024 года.



По его словам, правила всегда можно отменить, «если вдруг пандемия уйдет».

— Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно. Мы видим резкий скачок, который был у нас и который сейчас имеет тенденцию чуть-чуть к сокращению, — цитирует его RT.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Песков ответил на вопрос о том, зачем нужен внесенный в Госдуму правительственный законопроект о введении QR-кодов, если регионы (в числе которых Татарстан, — прим. ред.) и так уже вводят их. По его словам, Кабмин как раз исходит их того, что нужно это законодательно оформить на федеральном уровне.