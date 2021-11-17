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В Казани планируют установить памятную доску Михаилу Девятаеву

13:45, 17.11.2021
В Казани планируют установить памятную доску Михаилу Девятаеву
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани планируется установить памятную доску летчику, Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии столицы Татарстана.

Минкульт РТ подготовил проект соответствующего постановления Кабмина республики. Предположительно, доска появится на здании по адресу: ул. Несмелова, 7. Здесь расположен казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта. Девятаев учился в Речном техникуме в 1934—1937 годах.

Фото: yandex.ru/maps

Недавно появилась информация, что в Казани на доме бывшего председателя отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фариды Забировой установят мемориальную табличку. Она жила по адресу: ул. Маяковского, 30.

Дарья Акимова
ОбществоКультураИстория Татарстан

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