В Казани реорганизуют троллейбусный маршрут на кольце на улице Парина

24 миллиона на участок длиной 40 метров

Власти задумали реорганизацию троллейбусного маршрута с разворотного кольца по улице Академика Парина на маршрут по улице Хусаина Мавлютова — проспект Победы — внутриквартальный проезд Оренбургского тракта в Приволжском районе Казани. Как узнало «Реальное время», на это из бюджета Татарстана направили 24,1 млн рублей.

На участке длиной 40 метров проектом предусмотрено устройство сетей наружного освещения и контактных сетей троллейбуса — на это, согласно расчету стартовой стоимости, выделено 2,2 и 8,9 миллиона рублей соответственно. Дорожное покрытие стоит еще миллион рублей, нанесение разметки и дорожные знаки — 1,1 и 1,9 миллиона. В сумму включены также утилизация строительного мусора и непредвиденные затраты.

В проектной документации сказано, что продолжительность ремонта участка автомобильной дороги составит шесть дней.

Дорожное покрытие стоит еще миллион рублей, нанесение разметки и дорожные знаки — 1,1 и 1,9 миллиона. Фото: Олег Тихонов

Схему движения поменял и автобус

Отметим, что круговое движение по Оренбургскому тракту в направлении Деревни Универсиады ограничено уже с сегодняшнего дня. До 1 декабря оно приостановлено возле здания №95 по Оренбургскому тракту, где расположена студенческая поликлиника. Будет закрыта часть кольца — из центра города транспорт сможет проехать только в сторону аэропорта. Движение же в сторону улицы Парина будет приостановлено.

Решение об изменении схемы движения связано с ремонтно-восстановительными работами на системе ливневок.

Схему движения поменяли два маршрута. Так, троллейбус №8 и автобус №47 будут проходить через участок улицы Хусаина Мавлютова — проспект Победы (остановка «Деревня Универсиады») — Оренбургский тракт (внутренний проезд) — Деревня Универсиады (конечная остановка).

В результате изменений расстояние троллейбусного маршрута увеличится на три километра. Каждый день по нему будут ходить 17 троллейбусов с интервалом движения пять-шесть минут.

Дарья Пинегина