Более миллиона туристов оказались в зоне риска в случае банкротства турфирм

Примерно 1—1,2 млн туристов могут пострадать, если туристические операторы массово начнут банкротиться. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Речь идет о россиянах, которые должны были до конца года отправиться в уже оплаченные туры. Они не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что Россия возобновила авиасообщение уже почти с 60 странами, многие популярные направления по-прежнему не принимают туристов. Турфирмы не могут реализовать оплаченные туры в Китай, Вьетнам, Индонезию. С 9 ноября стали доступны прямые рейсы в Таиланд, но в ограниченном количестве. Для туристов по-прежнему закрыта Европа, в том числе Италия, Испания и Чехия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— По минимальным оценкам, сумма задолженности перед клиентами компаний составляет 25 млрд рублей. Если же говорить про количество туристов — это примерно 1—1,2 млн человек, — приводит «Российская газета» слова Тюриной.

Если туристы пожелают вернуть деньги и единовременно придут к операторам, то обанкротиться может до 60% компаний, работающих на выездном рынке. Сейчас в России насчитывается 385 туроператоров, то есть прекратить деятельность могут до 230 компаний, пояснил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

На прошлой неделе российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel объявило об остановке своей деятельности. В компании заявили о невозможности исполнить взятые на себя обязательства. Долг российского представительства Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет около 2 млрд рублей.



Татьяна Леухина