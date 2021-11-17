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Роспотребнадзор: в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

16:15, 17.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России в настоящее время снижается заболеваемость коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Среди всех регионов максимальное снижение демонстрирует Москва — за последнюю неделю этот показатель достиг 23%. По словам Поповой, положительный эффект дает использование в субъектах QR-кодов. Сейчас их используют в 77 регионах.

Глава РПН выразила надежду на стабилизацию ситуации с коронавирусом в России и отметила, что в стране наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает ТАСС.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Накануне Роспотребнадзор впервые зафиксировал снижение заболеваемости COVID-19 после двух месяцев роста. В 43 регионах не наблюдается роста заболеваемости COVID-19, в 33 — специалисты замечают незначительный рост. Заболеваемость коронавирусом растет сейчас только в Амурской области.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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