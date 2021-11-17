Роспотребнадзор: в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

В России в настоящее время снижается заболеваемость коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Среди всех регионов максимальное снижение демонстрирует Москва — за последнюю неделю этот показатель достиг 23%. По словам Поповой, положительный эффект дает использование в субъектах QR-кодов. Сейчас их используют в 77 регионах.

Глава РПН выразила надежду на стабилизацию ситуации с коронавирусом в России и отметила, что в стране наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает ТАСС.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Накануне Роспотребнадзор впервые зафиксировал снижение заболеваемости COVID-19 после двух месяцев роста. В 43 регионах не наблюдается роста заболеваемости COVID-19, в 33 — специалисты замечают незначительный рост. Заболеваемость коронавирусом растет сейчас только в Амурской области.

Маргарита Головатенко