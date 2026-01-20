В России в 2025 году на учет поставили 8 тыс. корейских машин: называем топ марок

Самым успешным для корейских машин стал 2008 год

Фото: Динар Фатыхов

В прошлом году в России на учет встало чуть более 8 тыс. корейских автомобилей: 7,1 тыс. легковых и 944 легких коммерческих. Это на 94% больше, чем было в 2024-м, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

— Топ марок выглядит так: Hyundai — 2 761 штука (+25%), KGM — 2 626 штук, KIA — 1 866 штук (+33%), Genesis — 435 штук (+45%), — написал Целиков в своем телеграм-канале.

При этом он отметил, что за год из Кореи на экспорт отравили 2,7 млн машин в разные страны мира. Причем, согласно данным Минторга Южной Кореи, в 2025-м производство машин в стране снизилось за год на 0,6%, до 4,1 млн автомобилей. Количество экспортированных машин также снизилось на 1,7% за год.

По данным Целикова, самым успешным для корейских машин стал 2008 год, когда на учет было поставлено почти 200 тыс. автомобилей.

Никита Егоров