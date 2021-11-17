В Татарстане временно приостановили сервис электронного приема заявлений в детсады

На портале госуслуг Татарстана временно приостановили сервис электронного приема заявлений в детские сады республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Проверить статус ранее поданного заявления можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг РФ. Подать заявление на прием в детсад можно через госуслуги РФ, на личном приеме в учреждении или в МФЦ.

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До направления ребенка в детсад возможны изменения в заявке № детского сада, желаемой даты начала посещения и добавления льготы. Отредактировать заявление можно в личном кабинете Госуслуг РФ. В Минобрнауки Татарстана напомнили, что места распределяются в соответствии с указанной в заявлении датой начала посещения детского сада. До наступления желаемой даты зачисления позиция в очередности не отражается.



Ранее, как выяснило «Реальное время», портал госуслуг Татарстана перестал отправлять смс-сообщения о штрафах водителям, а результаты фотофиксации на нем стали недоступны для просмотра. Все подробности — в материале интернет-газеты.