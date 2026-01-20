Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Глава МИД РФ также высказался о действиях Запада, ситуации в Японии и инициативе «Совета мира»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд заявлений, касающихся международной обстановки и политики западных стран. По его словам, Россия выстраивает диалог на основе принципов равноправия и не принимает подход «по понятиям», который, как он отметил, используется на Западе, пишет RT.

Лавров заявил, что, по его оценке, цель нанести России стратегическое поражение сохраняется в планах европейских лидеров, а в НАТО, по его словам, всерьез готовятся к войне с РФ. Он также отметил, что Европейский союз вновь обсуждает создание конструкций, направленных против России, в том числе в контексте системы безопасности с участием Украины.

Глава МИД РФ заявил, что Запад добивается смены режима в Иране, а США, по его словам, допустили вооруженное вторжение в Венесуэлу и угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки. Кроме того, он сообщил об активизации в Японии обсуждений изменения конституции и пересмотра неядерного статуса страны, подчеркнув, что действующая японская администрация игнорирует интересы безопасности России.

Сергей Лавров также отметил, что все прежние правила на мировой арене, по его мнению, перечеркнуты и действует принцип «кто сильнее — тот и прав». Он подчеркнул, что Россия не претендует на чьи-либо законные права, но не позволит пренебрегать своими.

Отдельно министр остановился на ближневосточной тематике, заявив, что необходимость создания Палестинского государства сохраняет актуальность, в том числе в контексте инициативы Дональда Трампа о «Совете мира». По его словам, Россия получила конкретные предложения по этой инициативе, которая отражает понимание США необходимости собрать группу стран для сотрудничества.

Ариана Ранцева