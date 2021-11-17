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В Набережных Челнах жители добились от властей установки светофора в Замелекесье

09:26, 17.11.2021
В Набережных Челнах жители добились от властей установки светофора в Замелекесье
Фото: соцсети

Жители поселка Замелекесье в Набережных Челнах добились у властей светофора и изменения организации сквозного движения на участке дороги, на котором на прошлой неделе сбили ребенка. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

«По решению мэра города, на данном месте будет установлен светофор», — написала она в Инстаграм.

Светофор на этом месте жители просили с 2018 года, Горожане называют этот перекресток «злосчастным». На прошлой неделе там была сбита 9-летняя девочка. После этого акцию протеста устроили дети, они вышли с плакатами к этому перекрестку

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

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