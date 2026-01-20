Андрей Берестянский возглавил департамент природных ресурсов

Прежний руководитель департамента Елена Ковалева освобождена от должности по ее просьбе в связи с переходом на другую работу

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Берестянского директором департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса Правительства РФ. Об этом сообщило Правительство России в своем телеграм-канале.

Ранее Андрей Берестянский работал в Федеральном кадастровом центре «Земля», а также в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. В 2018—2020 годах занимал должность заместителя директора департамента недвижимости Министерства экономического развития.

В сентябре 2020 года Берестянский был назначен помощником вице-премьера Виктории Абрамченко, позднее стал заместителем руководителя ее секретариата. С июня 2024 года он работал помощником вице-премьера Дмитрия Патрушева, а в январе 2025 года занял должность заместителя руководителя его секретариата.

Ранее «Реальное время» писало, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Марии Маркеловой заместителем министра сельского хозяйства России.

Ариана Ранцева