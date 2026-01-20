Татарстан хочет стать «федеральным эталоном умной экологии»

На совместной коллегии Минэкологии и Минлесхоза Азат Зиганшин анонсировал экологию прогноза и предупреждения, а Равиль Кузюров отчитался о беспожарном сезоне и о 5 тысячах новых гектаров леса

Фото: Артем Дергунов

Татарстан переходит от экологии реагирования к экологии прогноза и предупреждения. Все, что сделано в экологической отрасли до сих пор, — надежный фундамент для того, чтобы республика стала федеральным эталоном умной экологии. Об этом мечтал на итоговой коллегии новый министр экологии Татарстана Азат Зиганшин. Он рассказал о задачах, которые ставит перед собой в первую очередь: закончить рекультивацию иловых полей, досрочно начать экореабилитацию Ноксы и завершить расчистку Мелекески, внести в федеральный проект шламоотвал в Нижнекамске и свалку в Нурлатах. Министр лесного хозяйства Равиль Кузюров рассказал о том, что в 2025 году в Татарстане посадили более 5 тысяч гектаров нового леса, а лето обошлось без лесных пожаров. Подробнее — в репортаже с коллегии.



От реагирования — к прогнозу и предупреждению

От экологии реагирования Татарстан переходит к экологии прогноза и предупреждения. А те достижения и мегапроекты, которые строили экологи последние годы, — не финал, а фундамент. На этой мысли построил Азат Зиганшин свой первый доклад в ранге министра экологии и природных ресурсов республики на итоговой коллегии ведомства. Напомним, в январские каникулы Александр Шадриков освободил кресло, которое занимал с 2018 года, и уехал в Москву на повышение (сейчас он руководит департаментом водных ресурсов федерального Минприроды).

В первый рабочий день 2026-го было объявлено, что новым министром стал Азат Зиганшин. Логично, что именно его выступление и было главным ожидаемым событием итоговой коллегии, которая прошла всего через неделю после его назначения.

Коллегия была совместной: отчет о работе своего ведомства за год представил и министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров. «Лесную» тему поддержали и федеральные гости — в Казань приехали замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков и начальник Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Эдуард Леонтьев. В последний раз совместная коллегия двух министерств проходила в 2020 году.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Спикеры в кулуарах объясняли, что ничего удивительного в происходящем нет. Ведь оба «зеленых» ведомства выполняют смежные задачи, отвечают за реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие», по ряду выполняемых работ есть взаимозависимость, да и опыт совместных коллегий имеется.

— Пять лет назад на такой же совместной коллегии перед Министерством экологии был поставлен вопрос: возможно ли в Татарстане, промышленном регионе страны, совместить экономический рост и экологическое благополучие? Сегодня с уверенностью можно ответить: да, — обратился к ретроспективе Азат Зиганшин.

Свой тезис он подтвердил ярким индикатором: при том, что за 30 лет ВРП Татарстана вырос в 3 раза, нагрузка на окружающую среду за это время снизилась. Выбросы загрязнителей в атмосферу стали меньше на 25,5%, сбросы загрязненных сточных вод — на 68%.

Татарстан входит в топ-5 регионов России по объему экологических инвестиций: только в 2025 году на благо экологии было направлено 15 миллиардов рублей. Это больше, чем даже в Москве и Санкт-Петербурге. А всего за последние 8 лет в экологию Татарстана было вложено 107 миллиардов рублей, 74 миллиарда из которых поступило от предприятий.

Как решается ситуация на севере Казани и как цифровая экосистема поможет сохранять чистый воздух

Риторика министра экологии была спокойной: в докладе не звучало жестких нот и критики — ни в адрес нарушителей, ни по отношению к главам муниципалитетов. И даже обозначенный в докладе факт о том, что виновником проблемы с качеством воздуха на севере Казани признан полигон ТБО на Химической, прозвучал без явного обличения, будучи смягченным словами «к сожалению». Среди мер по уменьшению загрязнения, предложенных учеными, Азат Зиганшин выделил необходимость разработать новые методические подходы к регулированию выбросов с мусорных полигонов.

Еще одна мера защиты воздуха в Казани — постановление правительства республики о регулировании нагрузки на атмосферу в радиусе 3 километров от города. Напомним, по этому постановлению, перед тем как модернизировать или строить новые производства, надо сначала смоделировать и рассчитать, как они будут воздействовать на воздух. В Нижнекамске такой подход позволил за 7 лет в 145 раз снизить количество жалоб жителей на качество воздуха. Есть результат и по северу Казани: количество жалоб от населения в 2025 году уменьшилось почти в 3 раза, а число зафиксированных превышений ПДК — в 8 раз. Позитивная динамика отмечается и в целом по республике: количество превышений снизилось в 6 раз, по сравнению с 2024 годом.

— В этом году при поддержке исполкома Набережных Челнов начинаем работу по созданию системы сводных расчетов для автограда, — анонсировал Азат Зиганшин.

В этом, как напомнил министр, помогает цифровая экосистема. Она собирает и демонстрирует данные, моделирует риски. На ее данных как раз и базируются сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха. Система расчетов совершенствуется и развивается.

— В 2025 году началась работа по созданию системы математического моделирования распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, которая позволит в режиме реального времени увидеть движение воздушных масс в разрезе концентраций загрязняющих веществ, — рассказал министр.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Работу эту ведут ученые из Новосибирска и из МГУ им. Ломоносова. В дальнейшем единая цифровая платформа «Экология и природопользование Республики Татарстан», которой могут пользоваться и экологи, и природопользователи, и граждане, может стать еще одним объектом масштабирования на всю Россию. Пока аналогов такой комплексной цифровизации экологической и природопользовательской деятельности в России нет.

Муниципалитеты сами должны следить за своими водоохранными зонами

В защите водных ресурсов тоже помогают технологии. Так, программный комплекс «Гидрокаскад», созданный по поручению раиса Татарстана в 2021 году, помогает прогнозировать и анализировать обводненность Волжско-Камского каскада. Суперсовременная электронно-приборная «начинка» научно-исследовательского судна Минэкологии «Фламинго» собирает данные по состоянию воды в Куйбышевском водохранилище. А в 2025 году в Татарстане протестировали платформу «Акваториум»: она непрерывно измеряет гидрофизические параметры воды, работает автономно и постоянно отправляет динамические данные в центр их обработки.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

В защите нуждаются и малые реки. В этом министерству помогает татарстанское отделение Русского географического общества. Вместе с экологами они уже несколько сезонов реализуют проект «Свободный ток» на Казанке, расчищая русло реки. А чтобы предотвратить загрязнение реки поверхностным стоком, в 2025 году на Казанке стартовал проект по реконструкции лесных насаждений в водоохранной зоне.

— Вместе с коллегами из Минлесхоза, компанией СИБУР, администрацией Арского района, Русским географическим обществом и школьниками мы высадили 8 тысяч саженцев дуба и ели. В этом году реконструкцию лесных насаждений продолжим на площади 15 гектаров на территории Каргалинского сельского поселения Чистопольского района. Этот опыт планируется тиражировать и в других регионах России, — рассказал Азат Зиганшин.

Министр акцентировал внимание на наболевшей проблеме: застройке водоохранных зон. Раис Татарстана поручил проверить обращения муниципалитетов о выделении участков в водоохранных зонах. Почти в половине из 736 рассмотренных обращений выявлены ошибки: участки формировались в границах береговых полос и даже порой прямо на акватории. Министр обратился к муниципалитетам и намекнул им на то, что они сами обязаны следить за тем, как на их территории соблюдается земельное законодательство. Но если выявляются нарушения, министерство вместе с прокуратурой применяет надзорные меры. Суд рассматривает вопрос об аннулировании права собственности на участки.

Азат Зиганшин указал на несколько примеров таких нарушений: например, плавучий дом в Бавлинском районе, который был построен без разрешений, без документов, с нарушением природоохранного законодательства.

Как рассказал министр экологии, тревогу у специалистов вызывают результаты масштабной ревизии татарстанских водозаборов. Множество из более чем 4 тысяч исследованных водозаборов работают без лицензии, 40% не имеют установленных зон санитарной охраны. Причем республика даже выделила 77 миллионов рублей на подготовку необходимой технической документации: понятно, что у сельских поселений лишних средств на это нет. Сейчас выделено 600 приоритетных водозаборов, для которых нужно незамедлительно подготовить документы для лицензии. Этим занимается ГБУ «Геоцентр».

Реальное время / realnoevremya.ru

От Казани надо 136 миллионов на Ноксу, от Нижнекамска — документацию на шламоотвал

Продолжается работа по нацпроектам: так, на смену проекту «Экология» пришел нацпроект «Экологическое благополучие». Татарстан участвует в нескольких федеральных проектах: «Вода России» (он закреплен за Минэкологии), «Сохранение лесов» (соответственно — Минлесхоз), «Экономика замкнутого цикла».

В рамках федеральной программы «Вода России», во-первых, в 2026 году завершается рекультивация иловых полей казанских очистных сооружений. Во-вторых, продолжается расчистка русла реки Мелекеска в Набережных Челнах. В перспективе, как рассказывает министр, расчистка реки Челна в автограде и экореабилитация Ноксы в Казани. На последний проект Азат Зиганшин попросил 136 млн рублей у исполкома города — напомнил, что софинансирование на эту сумму было ранее подтверждено.

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще в один федеральный проект — «Генеральная уборка» — Татарстан предварительно заявил два объекта накопленного вреда: шламоотвал Нижнекамского нефтехимкомбината и мусорный полигон в Нурлате. Министр напомнил, что от Нижнекамского района нужен полный комплект документов, чтобы продолжить привлечение федеральных средств на рекультивацию.

Свалки, сбросы, воровство песка — за что ловили инспекторы в 2025 году

В процессе надзорной деятельности в 2025 году инспекторы чаще всего сталкивались с несанкционированными свалками, сбросом неочищенных стоков, незаконной добычей ОПИ и несоблюдением условий лицензирования. Министерство сделало акцент на профилактике нарушений, но и карательными санкциями не гнушалось: к административной ответственности привлечены 400 нарушителей, за нанесение вреда природе предъявлено 178 претензий и исков более чем на 97 миллионов рублей.

— Хочу особо отметить, что в 2025 году благодаря активной позиции прокуратуры республики и лично прокурора Альберта Закиевича Суяргулова экологические вопросы получили новый импульс, — отметил Азат Зиганшин и привел несколько примеров.

Среди них — уголовное дело в отношении «Строительно-Транспортной Компании+» по факту незаконной добычи песка в акватории Камы на 7 миллионов рублей. Или аналогичное дело в отношении «Камской речной компании» с «Камапромстроем», которые незаконно намыли песка в Елабужском районе на 15 миллионов.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Рассказал министр на коллегии и о других итогах работы ведомства — их неоднократно освещало «Реальное время», останавливаться на них в репортаже не будем. Здесь и проект по сохранению снежного барса, и реинтродукция сокола-балобана, и эколого-просветительская работа с населением, и пятилетнее бессменное лидерство Татарстана в акции «Вода России», и многие другие. Но лейтмотивом его выступления была констатация технологического и структурного успеха Татарстана на ниве охраны природы. «Зеленый рост в промышленном регионе» стал возможен только на мощной научной и цифровой базе.

— Мы ставим перед собой более амбициозную задачу — превратить Татарстан в федеральный эталон умной экологии, — сообщил Азат Зиганшин в финале своего доклада.

Значит ли это, что в Татарстане начинается эпоха экологической технократии? Время покажет.

5,3 тысячи гектаров нового леса и лето без пожаров

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров доложился вполне буднично, но бодро и оптимистично. Так, пожароопасный сезон республика прошла без чрезвычайных ситуаций (правда, для этого пришлось ограничить доступ граждан в леса).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Татарстане были выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия: по всем видам рубок в республике было заготовлено 535 тысяч кубометров древесины. Она поставляется на предприятия: только на завод «Кастамону» в Алабуге в прошлом году было отгружено более 180 тысяч кубометров дерева.

Курс на технологическую модернизацию берет и это министерство: специалисты работают в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса. Это тоже комплексная платформа, в которой ведется государственный лесной реестр, учитывается древесина и сделки с ней, повышается доступность профильных госуслуг. А еще лесники закупили 31 специализированный дрон для контроля ситуации на вверенной им территории.

В 2025 году началась реализация регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Регпроект устанавливает три целевых индикатора:

отношение площади выращенного леса к площади вырубленного или погибшего;

отнесение площади восстановленного леса к землям лесного фонда (с нарастающим итогом);

сокращение лесных пожаров по отношению к 2021 году.

Все три индикатора в Татарстане выполнены с запасом. Например, лес в 2025 году был восстановлен на 2,8 тысячи гектаров, защитные лесонасаждения заложены на 2 тысячах гектаров, а компенсационное лесовосстановление и лесоразведение заняло 533 гектара. Таким образом, всего в Татарстане посадили 5,3 тысячи гектаров нового леса! А 32 миллиона сеянцев и саженцев деревьев, выращенных за 2025 год, стали достаточным заделом на год 2026-й.

Не дремали и инспекторы: 31 тысячу раз вышли в патрулирование за этот год. Выявили 95 случаев нарушения лесного законодательства, вынесли 133 постановления о привлечении к административной ответственности, наложили штрафов в сумме на 1,1 миллиона рублей.

Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков в своем коротком выступлении подчеркнул, что Татарстан входит в число регионов-лидеров по ведению лесного хозяйства:

— Республика дважды занимала первое место по исполнению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, — сообщил он. — С изменением методики и разделением субъектов на группы Татарстан уже в 3-й раз занял первое место в своей группе. Также хочу отметить высокий уровень работы по предупреждению возникновения лесных пожаров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наказы от Нигматуллина: иловые поля, полигон на Химической, монетизация санитарных рубок леса

Вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин в своем итоговом слове высказался о результатах работы обоих министерств в благодушном ключе. Например, напомнил о том, что экологи не только выполняли мегапроекты, но и укрепили международный авторитет Татарстана — провели международную конференцию по сохранению популяции ирбиса. А Минлесхоз похвалил за обеспечение устойчивого лесопользования, восстановление лесов для будущих поколений и отсутствие лесных пожаров в летний период.

— Нулевая статистика — это не везение, а итог системной профилактической работы, эффективного контроля и слаженных действий! — констатировал вице-премьер.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

После чего обозначил цели, которые ставит правительство Татарстана перед обоими ведомствами. Так, Минэкологии должно обратить внимание на следующие вопросы:

завершение рекультивации иловых полей казанских очистных сооружений;

в этом же ключе провести подготовку проектной документации по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов по улице Химической в Казани и по ликвидации накопленного вреда в Нижнекамском районе;

обеспечить контроль работы биологических очистных сооружений для сохранения качества очистки вод;

сохранить темпы развития цифровой платформы;

совместно с федеральными органами обеспечить поддержание уровня воды в Куйбышевском водохранилище и сохранение рыбных запасов в реках республики;

совместно с муниципалитетами взять на контроль вопрос водообеспечения, лицензирования водозаборов.

От Минлесхоза правительство республики просит продолжать выполнять целевые показатели регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта. Вместе с муниципалитетами и Минэкологии Минлесхозу предписывается защищать лесные насаждения в берегоохранных полосах водных объектов. Кроме того, недавно по инициативе республики был принят федеральный закон, расширяющий полномочия лесхозов: теперь они сами могут заготавливать спелые и перестойные леса. Это позволит улучшить санитарное состояние лесов, а от Минлесхоза РТ правительство теперь ждет повышения рентабельности подведомственных учреждений. Ведь из заготовленной древесины теперь можно будет изготавливать товары с добавленной стоимостью.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru