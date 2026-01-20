На улице Баумана усилили видеонаблюдение

От Казанских часов до площади Тысячелетия смонтированы 24 IP-камеры с ночной съемкой

Фото: Максим Платонов

В Казани на пешеходной улице Баумана, на участке от Казанских часов до площади Тысячелетия, установили 24 IP-камеры видеонаблюдения. Камеры предназначены для фиксации актов вандализма и других правонарушений, а также для повышения уровня общественной безопасности, сообщает мэрия Казани.

Оборудование оснащено разрешением пять мегапикселей и функцией ночной съемки. Камеры ведут круглосуточную запись, что позволяет фиксировать лица и детали происходящего в любое время суток.

Видеозаписи будут храниться в течение 30 суток. При выявлении правонарушений материалы планируется оперативно направлять в подразделения полиции. В дальнейшем аналогичные камеры планируется установить на улице Профсоюзной.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан попал в топ-3 регионов России, где стало меньше дорожных камер.

Ариана Ранцева