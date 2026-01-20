Работодатели Татарстана сообщили о росте кадровых проблем

Половина опрошенных назвала низкие зарплаты основной причиной трудностей с наймом

Фото: Максим Платонов

В компаниях Татарстана выявили серьезные проблемы с поиском и привлечением персонала. По результатам опроса работодателей, наиболее острый дефицит кадров зафиксирован в сферах обслуживания, строительства, торговли и транспорта. Об этом говорится в исследовании HH.ru, предоставленном «Реальному времени».

Самые значительные трудности отмечены в общественном питании, гостиничном бизнесе и кейтеринге — о них сообщили 32% опрошенных. В логистике проблемы с персоналом указали 27% респондентов. Минимальный уровень острого дефицита зафиксирован в сфере ИТ-технологий и системной интеграции — 5%. При этом даже в этом сегменте 44% работодателей сообщили о сложностях с подбором узких специалистов.

Среди ключевых причин кадровых проблем работодатели чаще всего называли низкий уровень заработной платы — этот фактор отметили 50% участников опроса. Еще 32% указали на завышенные ожидания от кандидатов, 28% — на непривлекательные условия труда и тяжелые рабочие обязанности. Недостаточную известность бренда работодателя отметили 23% респондентов, а нехватку компетенций у рекрутеров — 20%.

Отдельное внимание в исследовании уделено уровню автоматизации. Четверть опрошенных заявили о прямой связи между низкой автоматизацией производственных процессов и сложностями при привлечении сотрудников. По данным hh.ru, высокая доля ручного труда увеличивает нагрузку на HR-службы и осложняет процесс подбора персонала.

Ариана Ранцева