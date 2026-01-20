В Татарстане учреждена премия для добровольцев «Добрый Татарстан»

Ежегодно с 2026 года премии будут присуждаться гражданам и организациям на сумму до 500 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане учреждена премия в сфере добровольчества «Добрый Татарстан». Постановление направлено на выявление, поддержку и поощрение добровольцев за выдающиеся результаты в их деятельности. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

С 2026 года ежегодно будут присуждаться четыре премии: две гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства по 300 тысяч рублей каждая, а также две премии организациям по 500 тысяч рублей каждая.

Ариана Ранцева