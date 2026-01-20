Новости общества

16:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане учреждена премия для добровольцев «Добрый Татарстан»

13:36, 20.01.2026

Ежегодно с 2026 года премии будут присуждаться гражданам и организациям на сумму до 500 тысяч рублей

В Татарстане учреждена премия для добровольцев «Добрый Татарстан»
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане учреждена премия в сфере добровольчества «Добрый Татарстан». Постановление направлено на выявление, поддержку и поощрение добровольцев за выдающиеся результаты в их деятельности. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

С 2026 года ежегодно будут присуждаться четыре премии: две гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства по 300 тысяч рублей каждая, а также две премии организациям по 500 тысяч рублей каждая.

Ранее «Реальное время» писало, что раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием Государственному совету Татарстана на 2026 год.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также