В ЛДПР предложили ограничить рост тарифов ЖКХ

Из-за повышения цен люди паникуют

Фото: Ринат Назметдинов

Депутаты Госдумы разработали инициативу, согласно которой повышение платы за ЖКУ предложили ограничить размером инфляции. Инициативу внесут в парламент 20 января, сообщил первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Сысоев. Его слова приводят «Известия».

Парламентарий отметил, что в 2025-м «коммуналка» подорожала во всех регионах России. Из-за повышения цен, которое происходит два раза в год на эти услуги, и отсутствия роста доходов населения люди паникуют, добавил Сысоев.

— ЛДПР предлагает закрепить в Жилищном кодексе правило: размер платы за ЖКУ не должен расти быстрее инфляции, установленной федеральным бюджетом на следующий год и плановый период, — сказал он.

По мнению Сысоева, данная мера ограничит рост платежей и снизит долговую нагрузку на россиян и на региональные бюджеты.

Никита Егоров