ГАУЗ Городская Клиническая Больница №7 г. Казани
Общая информация
Городская клиническая больница № 7 — одна из крупнейших и наиболее оснащенных больниц города Казани, располагает современным медицинским оборудованием, высококвалифицированными специалистами и передовыми технологиями в области медицины.
В составе больницы имеются родильный дом, три женские консультации, две поликлиники, травматологический пункт.
Руководитель — Делян Артур Маркосович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420103, ул Маршала Чуйкова, 54
- Телефон: (843) 237-91-78
- Email: gkb7@bk.ru
- Сайт: https://www.emckzn.ru/
Дата последнего обновления: 16.11.2020