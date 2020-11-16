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ГАУЗ Городская Клиническая Больница №7 г. Казани

Медицина

Общая информация

Городская клиническая больница № 7 — одна из крупнейших и наиболее оснащенных больниц города Казани, располагает современным медицинским оборудованием, высококвалифицированными специалистами и передовыми технологиями в области медицины.

В составе больницы имеются родильный дом, три женские консультации, две поликлиники, травматологический пункт.

Руководитель — Делян Артур Маркосович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420103, ул Маршала Чуйкова, 54
  • Телефон: (843) 237-91-78
  • Email: gkb7@bk.ru
  • Сайт: https://www.emckzn.ru/

Дата последнего обновления: 16.11.2020

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