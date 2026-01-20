Сергей Безруков получил через суд 200 тыс. рублей за незаконную торговлю масками с его лицом
Хамовнический районный суд Москвы обязал удалить персональные данные и возместить моральный вред
Хамовнический районный суд Москвы рассмотрел иск Сергея Витальевича Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, пишет RT со ссылкой на пресс-службу суда.
ИП Соболевская продавала на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с изображением лица артиста и его именем. Суд постановил удалить из объявлений персональные данные Безрукова — имя, фамилию и изображение.
Кроме того, суд взыскал с предпринимательницы компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и судебные расходы.
