Сергей Безруков получил через суд 200 тыс. рублей за незаконную торговлю масками с его лицом

12:52, 20.01.2026

Хамовнический районный суд Москвы обязал удалить персональные данные и возместить моральный вред

Хамовнический районный суд Москвы рассмотрел иск Сергея Витальевича Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, пишет RT со ссылкой на пресс-службу суда.

ИП Соболевская продавала на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с изображением лица артиста и его именем. Суд постановил удалить из объявлений персональные данные Безрукова — имя, фамилию и изображение.

Кроме того, суд взыскал с предпринимательницы компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и судебные расходы.

