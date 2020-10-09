Музафарова Ленара Акмалутдиновна

Общая информация

Родилась 07 января 1975 года в г. Буинск Татарской АССР.

Образование

1997 г.— окончила Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция» .

2003 г. — прошла повышение квалификации по курсу «практика применения земельного законодательства при постановке на государственный кадастровый учет земельных участков».

2004 г. — прошла обучение по программе «приватизация, оценка стоимости и залог земли».

2006 г. — прошла обучение по программе «основы оценочной деятельности. Блок общеэкономических дисциплин»

2006 г. — прошла краткосрочное обучение по курсу «информационные технологии при ведении государственного кадастра недвижимости».

Кандидат экономических наук (2011 г.).

Трудовая деятельность

1998-2000 гг. — ведущий специалист юридического отдела Государственного комитета РТ по земельным ресурсам и Земельной реформе.

2000-2001 гг. — ведущий специалист отдела кадровой политики, правовых вопросов и земельного законодательства Государственного комитета РТ по земельным ресурсам и земельной реформе.

2001 г. — ведущий юрисконсульт отдела государственного земельного кадастра ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ.

2001-2002 гг. — начальник отдела правовых вопросов и кадровой политики ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ.

2002-2003 гг. — главный юрисконсульт ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ.

2003-2004 гг. — главный юрисконсульт-начальник отдела правового и кадрового обеспечения ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ.

2004-2005 гг. — заместитель директора ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ.

2005 г. — и.о. директора ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ.

2005-2019 гг. — директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РТ.

С 2015 г. — директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ по совместительству.

Награды и звания

Заслуженный юрист РТ (2008 г.).

Награждена медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2016 г.).

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