В России средняя цена на такси впервые превысила 50 рублей за 1 км

Самое дешевое такси — в Ингушетии

Фото: Динар Фатыхов

В России 1 км пути в такси стоил в среднем 50,16 рубля в декабре 2025 года. При этом в 54 регионах ценник был ниже, пишет РИА «Новости».

Самое дешевое такси — в Ингушетии (18 рублей), Липецкой области (23,3 рубля) и Чечне (25,6 рубля), а самое дорогое — в Салехарде (245,4 рубля), а также в Ненецком (170 рублей) и Ямало-Ненецком (154,7 рубля) автономных округах. Также высокий ценник зафиксирован на Чукотке (125 рублей).

Отмечается, что в Ставропольском крае, Брянской, Тверской, Омской, Белгородской, Ярославской, Курской, Орловской областях и Карачаево-Черкесии такси стоит менее 30 рублей за 1 км пути.

В свою очередь, в Краснодарском крае такси стоит 48,85 рубля за 1 км, в Калининградской области — 47,78 рубля, в Алтайском крае — 44,77 рубля, а в Оренбургской области — 35,8 рубля.

Ранее сообщалось, что Минтранс Татарстана рассмотрит жалобу местного жителя на повышение цен на проезд в такси в новогодние праздники.

Никита Егоров