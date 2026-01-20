Минстрой Татарстана: задолженность в консолидированный бюджет — 3,1 миллиарда рублей
Несмотря на положительную динамику, министр отметил, что уровень задолженности и количество предприятий-должников остаются высокими
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, во время итоговой коллегии ведомства заявил, что, по данным на 1 декабря 2025 года, налоговая задолженность в консолидированный бюджет составила 3,1 миллиарда рублей.
Долги зафиксированы у 5462 организаций, при этом 362 предприятия имеют задолженность свыше 1,5 миллиарда рублей.
По его словам, сфера показывает рост налоговой задолженности на 6% по сравнению с прошлым годом, сокращение количества организаций-должников на 99 единиц и увеличение поступлений в бюджет до 63,073 миллиарда рублей (рост на 44%), а также погашение около 3 миллиардов рублей просроченной налоговой задолженности
Несмотря на положительную динамику по части поступлений в бюджет, министр отметил, что уровень задолженности и количество предприятий-должников остаются высокими.
В связи с этим глава ведомства обратился к руководителям муниципальных районов с просьбой организовать индивидуальную работу с каждым предприятием, имеющим налоговую задолженность.
