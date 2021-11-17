Азербайджан сообщил о семи погибших и 10 раненых военных в боях на границе с Арменией

В боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат, еще десять ранены. Сейчас ситуация стабильная, сообщает Минобороны Азербайджана.

Вчера МИД Армении заявил, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. Минобороны страны сообщило о погибших и раненных в результате боев солдатах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Азербайджанская сторона сообщила, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Спустя время Минобороны России сообщило, что после телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

Татьяна Леухина