Казанцы стали чаще жаловаться на ЖКХ

Минимальное количество обращений зафиксировано в 2023 году — 2348 случаев

Фото: Реальное время

В Комитете жилищно-коммунального хозяйства Казани проанализировали динамику обращений граждан за последние годы. Соответствующая информация опубликована на портале открытых данных.

По данным статистики, в 2025 году общее количество обращений составило 3055 случаев. Это незначительно (на 37 обращений) больше, чем годом ранее.

При этом существенно изменилась структура подачи жалоб. Доля устных обращений (личные приемы и телефонные звонки) выросла и составила 52% от общего числа (1589 обращений).

Количество электронных обращений снизилось до 26% (806 случаев), что меньше показателей предыдущих лет. Для сравнения: в 2024 году их было 32% (959 обращений), а в 2022 году — 30% (1008 обращений).

Письменные обращения составили 22% от общего числа (660 случаев).

Примечательно, что минимальное количество обращений зафиксировано в 2023 году — 2348 случаев. В последующие годы показатель стабилизировался на уровне около 3000 обращений ежегодно.

Дмитрий Зайцев