В «Ак Барс Холдинге» проходят обыски по делу о невыплате зарплаты в челнинском заводе ЖБИ

Обыски ведет ОМОН

В АО «Холдинговая компания «Ак Барс» проходят обыски по уголовному делу о невыплате зарплаты, возбужденному в отношении неустановленного лица из числа руководства челнинского ООО «Завод железобетонных изделий — 210». Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

Обыск проходит с ОМОНом и сотрудниками Отдела по расследованию особо важных дел.

«Реальному времени» пока не удалось связаться с компанией для получения комментария пока не удалось. Издание готово его опубликовать при получении.

Фото chelnyltd.ru

Уголовное дело возбудили еще в апреле

Расследовать уголовное дело начали в октябре. Предприятие принадлежит «Камгэсэнергострою». Как сообщил «Реальному времени» источник, уголовное дело по компании возбудили еще в апреле

По версии следствия, с 2014 по 2018 год зарплату не выплатили 131 сотруднику организации. Сумма задолженности перед работниками превысила 6 млн рублей.Имевшиеся на расчетных счетах средства тратились на расчеты с поставщиками и контрагентами и на закупку товарно-материальных ценностей. Впоследствии предприятие признали банкротом.

Работники «ЗЖБИ — 210», которым не выплатили зарплату, могут обратиться в в следственные органы по телефону 8 (8552) 47-06-29.

Фото: Максим Платонов

Напомним, «Камгэсэнергострой» хотят обанкротить. В июне 2021-го иск о признании банкротом «Камгэсэнергостроя» подало одно из крупнейших предприятий Набережных Челнов ООО «Евростиль». Сумма исковых требований составила более 19 млн рублей.

Следом о намерении обратиться в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании банкротом «Камгэсэнергостроя» сообщило московское ООО «Торговый дом Техника для склада». Такие планы имеются и у ООО «Горводзеленхоз» .