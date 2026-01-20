СИБУР и экологи Татарстана объединились для укрепления берегов, создавая защитные лесополосы вдоль водоемов

Соответствующее соглашение было подписано в рамках совместной коллегии Минэкологии и Министерства лесного хозяйства РТ

Фото: Владимир Васильев

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, казанское предприятие СИБУРа («Казаньоргсинтез»), Региональный общественный фонд имени А.И. Щеповских и региональное отделение Русского географического общества подписали соглашение о сохранении водных объектов.

Договоренности о защите водоемов были закреплены в рамках совместной коллегии Минэкологии и Министерства лесного хозяйства РТ. Соглашение помогает сторонам объединить ресурсы и компетенции для сохранения и улучшения экологического состояния рек и водоемов на территории Татарстана.

Ключевым направлением совместной работы станет реконструкция и создание защитных лесополос на землях лесного фонда вдоль берегов водных объектов. Этот подход основан на результатах научных исследований, проведенных ведущими российскими научными центрами: ВНИИ «Экология» (Москва), Русским географическим обществом, Казанским федеральным университетом, Институтом проблем экологии и недропользования АН РТ и Институтом водных проблем РАН. Исследования подтвердили, что создание защитных водоохранных лесных полос является наиболее эффективным методом предотвращения диффузного загрязнения водоемов, возникающего из-за стоков с сельскохозяйственных и промышленных территорий.

— Подписание этого соглашения — закономерный итог многолетней работы, начатой с научных изысканий по выявлению причин загрязнения водных объектов. Такие лесоклиматические проекты, направленные на создание защитных водоохранных полос вдоль берегов, способствуют снижению загрязнения водных объектов и увеличению поглощения парниковых газов. Объединив усилия с ответственными промышленными партнерами и общественными организациями, мы создаем устойчивый механизм для защиты наших водоемов. Наше сотрудничество — это практический вклад в экологическое благополучие республики и реализацию национального проекта «Экологическое благополучие», — прокомментировал соглашение министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин

В рамках соглашения стороны договорились о совместной разработке и реализации лесоклиматических проектов, подборе участков для новых защитных посадок, а также организации мероприятий по лесовосстановлению. В проект заложены просветительские задачи по повышению уровня экологического образования и экологической культуры граждан. Соглашение заключено сроком на 5 лет с автоматической пролонгацией.

Подписанное соглашение логически продолжает и масштабирует стартовавший в конце 2025 года пилотный проект в Арском районе. Он предполагает реконструкцию лесных насаждений в верховьях реки Казанки, на территории Урнякского сельского поселения. На площади 4,18 га уже высажены 8 тысяч саженцев дуба и ели обыкновенной.

Проект реализуется Министерством экологии РТ при поддержке СИБУРа в тесном взаимодействии с Министерством лесного хозяйства РТ, Фондом им. Щеповских и Русским географическим обществом.

— Для СИБУРа как социально ответственной компании участие в таких проектах — неразрывная часть стратегии устойчивого развития. Мы рассматриваем это сотрудничество как инвестицию в будущее Татарстана, где промышленное развитие гармонично сочетается с сохранением природного наследия. Лесоклиматические проекты, которые мы планируем реализовывать, направлены не только на защиту рек, но и на борьбу с изменением климата, — отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.