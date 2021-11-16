В Челнах дети устроили акцию на месте, где сбили школьницу
В Набережных Челнах школьники вышли на митинг после того, как на дороге сбили ученицу школы №39. Дети подготовили плакаты с требованием к водителям соблюдать правила ПДД.
В прошлую пятницу 9-летняя девочка попала под колеса на проспекте Фоменко возле дома 25/03, переходя дорогу по пешеходному переходу. На происшествие бурно отреагировали жители города, они просят установить на этом месте светофор.
Акция прошла на месте того самого пешеходного перехода.
В Набережных Челнах за 9 месяцев 2021 года с участием детей в возрасте до 16 лет произошло 80 ДТП, в которых один ребенок погиб, 83 несовершеннолетних получили травмы.
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