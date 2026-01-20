Минцифры Татарстана рассказало о способе мошенничества на туристских сервисах
Злоумышленники предлагают завершить бронирование мест через якобы официальные сервисы бронирования
С начала текущего года зафиксирован рост случаев мошенничества среди пользователей чатов, ориентированных на организацию совместных поездок, сообщили в Минцифры Татарстана.
Мошенники создают объявления о поиске попутчиков, преимущественно из удаленных регионов или труднодоступных населенных пунктов. После контакта с потенциальной жертвой в «Телеграм» злоумышленники предлагают завершить бронирование мест через якобы официальные сервисы бронирования, однако ссылки ведут на поддельные веб-сайты, созданные для хищения персональных данных и денежных средств.
Ранее «Реальное время» писало, что мошенники начали выманивать коды авторизации, представляясь автошколами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».