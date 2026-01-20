В ряде домов Советского района Казани отключат воду 21 января в связи с проведением аварийных работ

Мера будет действовать до устранения аварийной ситуации

Фото: Максим Платонов

В ряде домов Советского района Казани отключат воду с 09:00 21 января. Ограничения связаны с проведением аварийных работ на водопроводе по ул. Халитова, 4. Мера будет действовать до устранения аварийной ситуации.

По данным казанского «Водоканала», под отключение попадают 27 административных зданий по адресам: ул. Ак. Арбузова (дома №5/34, корп. 13—13а; №5, корп. 1, 2), ул. Журналистов (дома №34и/34, корп. 12, 27, 27а, 29, 29а; 29 лит Б; 93), Сибирский тракт (дом №34, стр. 1, 2, 3, 12; 34, корп. 1, 2, 10, 14, 17; 34, корп. 10а; 34а, 34в, 34г, 34з, 34л, 34л, корп. 2; 34в, корп. 2; 34д, корп. 1; 34, корп. 02, корп. 03; 34 лит. К; 34/1, 34/10, 34/12, 34и/34, корп. 12; 34, стр. 12/1; 34, корп. 13—13а/5; 40), ул. Халитова (дома №1, 1/1, 1, корп. 1; 2, 2, корп. 4; 2а, 2г, 2д, корп. 2/34, корп. 2; 2д/34 корп. 03; 4 корп., 1 стр.; 4 корп. 2 стр.).

Сотрудники казанского «Водоканала» обещали приложить все усилия, чтобы завершить работы как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что плановые отключения водоснабжения в центре Казани охватят десятки улиц.

Никита Егоров