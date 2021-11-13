В Казани суд арестовал подозреваемого в убийстве 1997 года по делу «Тукаевских»

Советский районный суд Казани избрал меру пресечения для Айрата Аюпова, подозреваемого в совершении убийства в 1997 году (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.



Аюпова заключили под стражу сроком на 1 месяц 27 суток — до 8 января 2022 года, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РТ.

Как выяснило «Релаьное время», Аюпова задержали накануне — 12 ноября. Его арестовали по делу ОПС «Тукаевские», которое сейчас расследуется Следкомом. Аюпова подозревают в убийстве Гарипова.

Ходатайство в суде поддерживал следователь первого отдела Следкома по РТ Айдар Нуруллин.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее по делу «Тукаевских» был арестован Ильнур Киямов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Вчера в Советский суд Казани поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу В. Фадеева. Его подозревают в покушении на убийство, которое было совершено в мае 1993 года в казанском поселке Борисково.

Маргарита Головатенко