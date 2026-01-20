Володин призвал журналистов не высмеивать депутатов

Спикер Госдумы выступил с обращением к СМИ на пленарном заседании нижней палаты парламента

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал представителей СМИ не высмеивать депутатов. Обращаясь к журналистам, он заявил, что не разделяет подобный подход к освещению работы парламента, пишут «Ведомости».

Он отметил, что депутаты, по его словам, не позволяют себе подшучивать над журналистами и не допускают оскорбительных высказываний в их адрес.

Володин подчеркнул, что считает неправильным стремление «что-то подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде», и добавил, что подобный подход разрушает отношения между людьми. Он также заявил, что сознательно высказывается публично, понимая возможную реакцию, и призвал журналистов, заинтересованных в росте политической культуры, начать с изменения собственного подхода к работе.

Ариана Ранцева