Штраф за акцию против СВО обернулся исключением присяжной по делу Ринтика
Соответствующее ходатайство в суде Казани заявила сторона обвинения
Поредели сегодня ряды коллегии присяжных Московского райсуда Казани по делу о расстреле владельца ломбарда Олега Палутина, в котором обвиняют бывшего лидера бригады киллеров «Хади Такташ» Рината Фархутдинова, замдиректора «Автодора» Вадима Сошникова и его знакомого Рафаэля Хамдеева. По ходатайству прокуроров суд исключил участницу антивоенной акции, передает с места журналист «Реального времени».
Поводом для ходатайства стала информация, полученная из открытых источников. Как сообщил суду прокурор Сергей Якунин, в 2022-м году в Казани тезка одной из присяжных вместе с другими лицами привлекалась к административной ответственности за участие в акции несогласных с проведением специальной военной операции, но скрыла эти сведения во время процедуры отбора присяжных.
Якунин напомнил — каждому из кандидатов задавались вопросы не только о привлечении к административной ответственности, но и о том, сталкивались ли они, либо их родственники с ситуациями, которые сформировали негативное отношение к правоохранительным органам власти, придерживается ли кандидат антиправительственных настроений и выражает ли несогласие с политикой органов власти.
После приглашения в зал коллегии присяжных и замены в составе основной коллегии ввиду неявки одной из народных судей гособвинитель задал вопрос той самой присяжной, чьи имя и фамилия упоминались в числе привлеченных за акцию 2022 года. «Это была случайность. Политику государства я разделяю. Штраф был выплачен», — сообщила та, отметив, что в 2022-м была не согласна со своим привлечением и пыталась оспорить привлечение за правонарушение.
Прокурор ходатайствовал об исключении этой присяжной. Все подсудимые выступили против, заявив, что оснований не доверять нет. Часть адвокатов выразила иное мнение, указав, что факт привлечения присяжной к ответственности может иметь далеко идущие последствия и стать основанием для отмены приговора апелляционной инстанцией.
Вдова убитого Олега Палутина де-факто поддержала позицию прокуратуры, заявив, что ее смущает сам факт сокрытия данной информации на этапе отбора коллегии.
В итоге суд освободил оштрафованную от дальнейшего участия в процессе и произвел еще одну замену в основном составе. В запасном же осталась всего одна участница.
Напомним, Олега Палутина застрелили в Казани у гаражей на улице Серова, 28 января 1999 года. По версии обвинения, инициатором преступления выступил Хамдеев, считая, что убитый тайно встречается с его девушкой Олесей. За помощью в организации убийства Хамдеев обратился к Сошникову, а тот, как полагают силовики, заручился согласием лидера банды киллеров «Хади Такташ» Фархутдинова. Исполнителям были обещаны 3 тысячи долларов. Фархутдинов, согласно фабуле обвинения, подрядил на это дело киллера группировки Анатолия Новицкого (ныне покойного).
Заметим, тот же киллер, согласно другому приговору в отношении Фархутдинова, покушался на жизнь директора КСК «Уникс». После расправы над Палутиным Хамдеев, по версии силовиков, передал обещанную сумму Сошникову, а тот — Ринтику, то есть Фархутдинову. Последний на предварительном следствии уверял — себе не взял ни копейки, все отдал Новицкому.
Все трое обвиняемых сейчас находятся под стражей. Причем Фархутдинов отбывает пожизненный срок по приговору Верховного суда РТ 2002 года. В Казань его этапировали из колонии особого режима «Полярная Сова» в Ямало-Ненецком округе для участия в следственных действиях и судебном процессе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».