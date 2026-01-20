Штраф за акцию против СВО обернулся исключением присяжной по делу Ринтика

Соответствующее ходатайство в суде Казани заявила сторона обвинения

Фото: Артем Дергунов

Поредели сегодня ряды коллегии присяжных Московского райсуда Казани по делу о расстреле владельца ломбарда Олега Палутина, в котором обвиняют бывшего лидера бригады киллеров «Хади Такташ» Рината Фархутдинова, замдиректора «Автодора» Вадима Сошникова и его знакомого Рафаэля Хамдеева. По ходатайству прокуроров суд исключил участницу антивоенной акции, передает с места журналист «Реального времени».

Поводом для ходатайства стала информация, полученная из открытых источников. Как сообщил суду прокурор Сергей Якунин, в 2022-м году в Казани тезка одной из присяжных вместе с другими лицами привлекалась к административной ответственности за участие в акции несогласных с проведением специальной военной операции, но скрыла эти сведения во время процедуры отбора присяжных.

Гособвинители Сергей Якунин и Альфия Явдолюк ранее участвовали в процессе с присяжными по делу «Перваков». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Якунин напомнил — каждому из кандидатов задавались вопросы не только о привлечении к административной ответственности, но и о том, сталкивались ли они, либо их родственники с ситуациями, которые сформировали негативное отношение к правоохранительным органам власти, придерживается ли кандидат антиправительственных настроений и выражает ли несогласие с политикой органов власти.

После приглашения в зал коллегии присяжных и замены в составе основной коллегии ввиду неявки одной из народных судей гособвинитель задал вопрос той самой присяжной, чьи имя и фамилия упоминались в числе привлеченных за акцию 2022 года. «Это была случайность. Политику государства я разделяю. Штраф был выплачен», — сообщила та, отметив, что в 2022-м была не согласна со своим привлечением и пыталась оспорить привлечение за правонарушение.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Прокурор ходатайствовал об исключении этой присяжной. Все подсудимые выступили против, заявив, что оснований не доверять нет. Часть адвокатов выразила иное мнение, указав, что факт привлечения присяжной к ответственности может иметь далеко идущие последствия и стать основанием для отмены приговора апелляционной инстанцией.

Вдова убитого Олега Палутина де-факто поддержала позицию прокуратуры, заявив, что ее смущает сам факт сокрытия данной информации на этапе отбора коллегии.

В итоге суд освободил оштрафованную от дальнейшего участия в процессе и произвел еще одну замену в основном составе. В запасном же осталась всего одна участница.

Рафаэль Хамдеев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, Олега Палутина застрелили в Казани у гаражей на улице Серова, 28 января 1999 года. По версии обвинения, инициатором преступления выступил Хамдеев, считая, что убитый тайно встречается с его девушкой Олесей. За помощью в организации убийства Хамдеев обратился к Сошникову, а тот, как полагают силовики, заручился согласием лидера банды киллеров «Хади Такташ» Фархутдинова. Исполнителям были обещаны 3 тысячи долларов. Фархутдинов, согласно фабуле обвинения, подрядил на это дело киллера группировки Анатолия Новицкого (ныне покойного).

Заметим, тот же киллер, согласно другому приговору в отношении Фархутдинова, покушался на жизнь директора КСК «Уникс». После расправы над Палутиным Хамдеев, по версии силовиков, передал обещанную сумму Сошникову, а тот — Ринтику, то есть Фархутдинову. Последний на предварительном следствии уверял — себе не взял ни копейки, все отдал Новицкому.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Все трое обвиняемых сейчас находятся под стражей. Причем Фархутдинов отбывает пожизненный срок по приговору Верховного суда РТ 2002 года. В Казань его этапировали из колонии особого режима «Полярная Сова» в Ямало-Ненецком округе для участия в следственных действиях и судебном процессе.