В Татарстане за пять лет отремонтируют 44 здания судебных участков мировых судей

В 2025-м мировые судьи в Татарстане рассмотрели 692 516 дел

В 2026 году в Татарстане стартует масштабная программа капитального ремонта зданий судебных участков мировых судей. В программу включено 44 здания. Об этом сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин на совместном заседании коллегии министерства.

— Такая масштабная программа, несомненно, позволит существенно улучшить условия работы мировых судей и обеспечит более комфортные условия для граждан, обращающихся в суд, — добавил он.

По его словам, в республике правосудие осуществляют 190 мировых судей. В 2025-м они рассмотрели 692 516 дел. Минюст республики продолжает создавать оптимальные условия для эффективного отправления правосудия.

— Долгие годы мы не могли решить вопрос размещения судебного участка мирового судьи в Муслюмовском районе. В марте 2025 года, благодаря поддержке района, мировой судья и его аппарат переехали в новое здание в достойные условия, — обратил внимание Загидуллин.

С его слов, программа капремонта судебных участков реализуется благодаря решению раиса республики Рустама Минниханова. Она является частью госпрограммы «Развитие юстиции в Республике Татарстан».

