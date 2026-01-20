62% россиян считают безопасность ключевым фактором при биометрии МФО

Фото: Динар Фатыхов

С 1 марта 2026 года аутентификация через биометрию станет обязательной при оформлении онлайн-займов в микрофинансовых компаниях (МФК).

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» опросили 2500 пользователей платформы старше 18 лет и выяснили, что 62% респондентов считают ключевым условием предоставления биометрических данных уверенность в безопасности хранения информации.

Кроме того, 8% участников опроса подчеркнули, что для них принципиально иметь возможность отозвать свои данные в любой момент. 11% респондентов обращают внимание на репутацию МФО и ее известность, при этом каждый третий из этой группы готов проходить идентификацию, если ранее был клиентом компании и остался доволен сервисом.

Прозрачность и понятность процесса оформления займа важны для 5% опрошенных, а 4% ориентируются на отзывчивость службы поддержки. 10% респондентов учитывают экономические факторы и возможность получения более выгодных условий при согласии на биометрическую идентификацию.

Ариана Ранцева