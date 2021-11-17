В России проходят доклинические исследования еще две вакцины от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В России сейчас проходят доклинические исследования еще две вакцины против COVID-19, созданные на различных платформах. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

— Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас для россиян доступны четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «СпутникЛайт».

В конце октября глава центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург анонсировал появление двух назальных вакцин от COVID-19 на основе «Спутника V».

В понедельник Мурашко сообщил, что в России на завершающей стадии находится разработка отечественного препарата, прерывающего развитие коронавируса на начальном этапе.



Татьяна Леухина