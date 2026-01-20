Казань не попала в топ внутренних направлений в Санкт-Петербург

Всего в прошлом году через аэропорт Пулково внутри России путешествовало 5,745 млн пассажиров

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году через аэропорт Пулково авиакомпания «Россия» перевезла 6,053 млн пассажиров. Однако Казани в топе популярных внутренних направлений не оказалось, следует из отчета авиакомпании.

В список популярных внутренних направлений в Санкт-Петербург или из культурной столицы вошли Москва (2,4 млн человек), Калининград (385,9 тыс. пассажиров), Сочи (304,8 тыс. пассажиров), Мурманск (267,9 тыс. пассажиров), Минеральные Воды (208,6 тыс. пассажиров), Екатеринбург (197,5 тыс. пассажиров) и Нижний Новгород (154 тыс. пассажиров).

В общей сложности в прошлом году через аэропорт Пулково в Санкт-Петербург или из города, но внутри России путешествовало 5,745 млн пассажиров, за рубеж — 308 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что «Ростех» объявил о планах восстановить девять устаревших самолетов типа Ту-204-214 для эксплуатации в гражданских перевозках.



Никита Егоров