Перевозки пассажиров из Казани в Москву выросли на 4,3% в 2025 году

В 2025 году поездами дальнего следования в столицу отправлены 752 тыс. жителей Татарстана

Фото: Максим Платонов

Из Казани в Москву в 2025 году перевезены 752 тыс. человек, рост составил 4,3%. Столицу Татарстана и Москву связывают 17 поездов дальнего следования. Об этом сообщила «Реальному времени» пресс-служба ГЖД.

Из Нижнего Новгорода в столицу за прошлый год отправились почти 1,5 млн пассажиров, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сообщение между городами обеспечивают 27 прямых и транзитных составов.

Пассажиропоток из Кирова в Москву достиг 285,5 тыс. человек, увеличившись на 1,3%. Между городами курсируют 15 прямых и транзитных составов.

Из Ижевска в этом направлении отправлены 138,7 тыс. пассажиров, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Сообщение обеспечивают 4 состава.

В период новогодних праздничных дней с вокзалов и станций Горьковской магистрали поездами дальнего следования и пригородного сообщения перевезены около 1,7 млн пассажиров. В Москву из Нижнего Новгорода отправились 76 тыс. человек, из Казани — 31,1 тыс., из Кирова — 21,3 тыс., из Ижевска — 10,6 тыс.

Ариана Ранцева