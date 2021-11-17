Правительство прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Правительство России прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Она назвала этот вопрос значимым и сообщила о его обсуждении в правительстве. «Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — приводит ее слова «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что бессимптомно переболевшим коронавирусом следует выдавать QR-коды, так как их иммунитет более мощный, чем у тех, кто вакцинировался. По мнению Жемчугова, переболевшие дельта-штаммом в легкой форме — «самые ценные для популяции».

Известно, что в законопроект об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах могут внести поправку, где будет прописан индивидуальный подход к переболевшим коронавирусом людям с высоким титром антител.

Накануне Росздравнадзор попросил стандартизировать пересчет антител к коронавирусу согласно единой системе. Международные единицы, по которым нужно считать антитела к коронавирусу, утвердили в ВОЗ.

Маргарита Головатенко