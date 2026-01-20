Песков подтвердил планы Дмитриева встретиться с делегацией США
Встречи спецпредставителя президента России запланированы в Давосе
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев планирует провести в Давосе встречу с некоторыми представителями американской делегации, пишет RT.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Он подтвердил, что у Кирилла Дмитриева есть планы встретиться с отдельными представителями американской делегации.
Ранее журналист Axios Барак Равид сообщал, что встреча пройдет в рамках форума 20 января.
