В Татарстане повысят стоимость социальных проездных
В Татарстане планируют повысить стоимость социального проездного на 2022 год. Проект постановления Кабмина РТ, подготовленный Миндортрансом РТ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Стоимость ежемесячного пополнения единого месячного социального проездного билета может вырасти с 526 до 547 рублей, единого месячного детского социального проездного — с 320 до 333.
Принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Татарстана, отмечается в описании проекта документа.
В 2020 году стоимость единого месячного социального билета равнялась 505 рублям, детского — 307.
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