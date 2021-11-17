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В Татарстане повысят стоимость социальных проездных

14:03, 17.11.2021 1
В Татарстане повысят стоимость социальных проездных
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют повысить стоимость социального проездного на 2022 год. Проект постановления Кабмина РТ, подготовленный Миндортрансом РТ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стоимость ежемесячного пополнения единого месячного социального проездного билета может вырасти с 526 до 547 рублей, единого месячного детского социального проездного — с 320 до 333.

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Татарстана, отмечается в описании проекта документа.

В 2020 году стоимость единого месячного социального билета равнялась 505 рублям, детского — 307.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьЭкономика Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:21
    На 21 рубль повышение. Безграничная щедрость.
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