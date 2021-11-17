Число отравившихся метанолом студентов в Казани увеличилось до 15

Количество госпитализированных после употребления контрафактного алкоголя в Казани возросло до 15 человек, эту информацию подтвердили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

В больнице Казани сейчас находятся 13 человек. Еще двое пострадавших — в Башкирии и Москве.

15 ноября компания молодых людей отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Все они пили алкоголь, приобретенный у одного из сбытчиков. Пострадавшие — молодые люди 1999—2003 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Полиция задержала не только гражданина, у которого пострадавшие приобрели спиртосодержащую жидкость, но и всю цепочку сбытчиков. После отравления в республике возбудили уголовное дело.

Пока состояние казанских студентов, отравившихся метанолом, остается прежним, сообщила главный токсиколог МЗ РТ, заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 Казани Алия Насибуллина.



Маргарита Головатенко