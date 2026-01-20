Норвегия пригрозила изъятием личных земельных участков в военное время
Армия Норвегии готова временно национализировать частную собственность граждан при угрозе вооруженного столкновения с Россией
Норвежская армия уведомила граждан о возможной конфискации личного имущества в случае возникновения вооруженного конфликта с Россией, сообщает РИА «Новости» ссылаясь на издание The Telegraph.
В статье подчеркивается, что указанные события разворачиваются параллельно с повышением стратегической значимости Арктического региона для целого ряда стран.
Ранее «Реальное время» писало, что Норвегия будет производить дроны для Украины.
