Новости общества

12:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Норвегия пригрозила изъятием личных земельных участков в военное время

09:56, 20.01.2026

Армия Норвегии готова временно национализировать частную собственность граждан при угрозе вооруженного столкновения с Россией

Норвегия пригрозила изъятием личных земельных участков в военное время
Фото: Динар Фатыхов

Норвежская армия уведомила граждан о возможной конфискации личного имущества в случае возникновения вооруженного конфликта с Россией, сообщает РИА «Новости» ссылаясь на издание The Telegraph.

В статье подчеркивается, что указанные события разворачиваются параллельно с повышением стратегической значимости Арктического региона для целого ряда стран.

Ранее «Реальное время» писало, что Норвегия будет производить дроны для Украины.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также