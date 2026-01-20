Росреестр обязал СНТ, кооперативы и фермерские хозяйства подавать заявления онлайн

Новые требования к подаче документов на регистрацию начали действовать с 1 января 2026 года

Росреестр Татарстана сообщил, что с 1 января 2026 года ряд организаций будет обязан подавать документы на государственную регистрацию прав и кадастровый учет исключительно в электронном виде. Требование распространяется на фермерские хозяйства, являющиеся юридическими лицами, а также на садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, гаражные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы и товарищества собственников жилья.

Изменения проводятся в рамках поэтапной цифровизации услуг Росреестра. В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2025 года аналогичная норма уже действует для юридических лиц, включая застройщиков и кредитные организации.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что переход на электронный документооборот позволяет сократить сроки регистрации прав и кадастрового учета, а также повысить прозрачность и безопасность процедур за счет защиты электронных документов от подделки.

В Союзе садоводов Татарстана сообщили, что переход на электронное взаимодействие с Росреестром упрощает бюрократические процессы и позволяет отказаться от личных визитов и ожидания в очередях. Документы можно направлять онлайн и отслеживать статус заявок в электронном формате.

