Заключенных не будут привлекать к строительству трассы «Москва — Казань»

Несмотря на нехватку рабочей силы, заключенные не будут привлекаться к строительству трассы М-12 «Москва — Казань». Об этом заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки «Транспорт России».

— Вы знаете, у нас у одного подрядчика новая машина закуплена, у двоих даже. Стоит без водителя. Некому. Без привлечения дополнительных ресурсов не обойтись, — приводит его слова «РИА Новости».

Петушенко отметил, что сейчас не все рабочие готовы жить в полевом лагере, вдали от семьи и «пахать» с утра до вечера. А желающие рассчитывают на серьезную зарплату, но возможности подрядчиков ограничены. При этом, отметил глава «Автодора», «труд заключенных — не наша история».

Фото: gge.ru

С инициативой привлекать заключенных на стройплощадки выступал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он допустил, что их могут задействовать на стройплощадках, где есть дефицит рабочей силы, а также в дорожном строительстве.

Вчера вице-премьер отмечал, что стоимость строительства трассы М-12 «Москва — Казань» только из-за дорожающего металла может вырасти на 12—14 млрд рублей.

На этой неделе Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал, что трасса М-12 «Москва — Казань» точно будет открыта в 2024 году.



Татьяна Леухина