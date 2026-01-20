Владимир Путин по телефону поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения
Поздравительную телеграмму Шаймиеву направил и председатель правительства России
Президент России Владимир Путин позвонил Государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба раиса республики.
Вечером поздравительную телеграмму Шаймиеву направил и председатель правительства России Михаил Мишустин.
«Вы внесли значимый вклад в современное развитие Татарстана, завоевали глубокое уважение и признательность жителей республики. С Вашим именем связаны важнейшие преобразования, реализация многих масштабных проектов в регионе», — говорится в телеграмме премьер-министра.
Первый президент Татарстана отмечает сегодня 89-летие. «Реальное время» собрало поздравления первых лиц Татарстана и России, а также подготовило фоторепортаж из архивных снимков разных лет.
