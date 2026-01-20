В Татарстане установлен исторический рекорд по вводу жилья

3 млн 515 тыс. кв. м жилья было введено в эксплуатацию в 2025 году, что значительно превышает запланированные показатели

В Татарстане достигнут беспрецедентный показатель в сфере жилищного строительства. 3 млн 515 тыс. кв. м жилья было введено в эксплуатацию в 2025 году, что значительно превышает запланированные показатели. Об этом заявил глава республиканского Минстроя Марат Айзатуллин во время итоговой коллегии.

Примечательно, что данный результат планировался к достижению только к 2028 году в рамках соглашения с Министерством строительства РФ. 68% от общего объема пришлось на индивидуальное жилищное строительство, которое с 1 марта 2025 года развивается с применением эскроу-счетов.

На текущий момент строительная отрасль демонстрирует следующие показатели:

Действующие разрешения на строительство многоквартирных домов — 654.

Общая площадь строящегося жилья — 6 млн 159 тыс. кв. м.

Градостроительный потенциал — 6 млн 740 тыс. кв. м.

План на 2026 год предусматривает ввод 3 млн 175 тыс. кв. м жилья. Однако отрасль сталкивается с определенными трудностями: 6% строящихся многоквартирных домов (54 из 603) имеют перенесенные сроки сдачи.

Основные причины задержек:

недостаточная распроданность квартир;

низкий уровень наполняемости эскроу-счетов;

влияние высокой ключевой ставки ЦБ;

изменения в проектной документации;

задержки с заключением первых договоров долевого участия.

При этом наблюдается положительная динамика продаж жилья — рост составил 31% за 2025 год. Однако количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 39%, в том числе на первичном рынке — на 4%.

Важным фактором развития строительной отрасли является производство строительных материалов. Предприятия республики, являющиеся одними из крупнейших в России, в 2025 году произвели продукции на 52 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что по словам министра строительства Татарстана, на рынке труда Татарстана наблюдается дефицит специалистов, особенно в строительной отрасли. По последним данным, в регионе открыто более 23 тысяч вакансий, большая часть из которых приходится на строительный сектор.

Дмитрий Зайцев