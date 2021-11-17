Главный токсиколог МЗ РТ рассказала о состоянии отравившихся алкоголем студентов в Казани

Состояние казанских студентов, отравившихся метанолом, остается прежним, сообщила главный токсиколог МЗ РТ, заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 Казани Алия Насибуллина.



Трое из 13 пострадавших студентов — в реанимации в тяжелом состоянии, одна пациентка — в крайне тяжелом состоянии, еще две — в стабильно тяжелом. Остальные отравившиеся — в стабильном состоянии, в сознании, жалоб не предъявляют.



Анализы у пациентов берутся каждые три часа в сутки. Врачи отслеживают динамику содержания метилового спирта, и если количество увеличивается, медики повышают антидотовую терапию.

Напомним, врачи зафиксировали у пострадавших нарушения зрения. У отравившихся ребят — отек зрительного нерва. У студентов наблюдаются тошнота, слабость.

В Татарстане после отравления возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после отравления студентов метанолом. Пострадавшие — молодые люди 1999—2003 годов рождения.

Маргарита Головатенко