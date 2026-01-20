Аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово не состоялся

К торгам не допустили предпринимателя Евгения Богатого

Фото: Мария Зверева

Аэропорт Домодедово не смогли продать. Причина — к торгам не допустили предпринимателя Евгения Богатого (единственный, кто подал заявку на участие) из-за того, что он не представил весь необходимый пакет документов, пишет РБК со ссылкой на организаторов аукциона.

— Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, следует из опубликованной на странице аукциона документации. Но комиссия не допустила его до процедуры, так как он представил не все документы, — говорится в материале издания.

Ранее аэропорт Домодедово решили выставить на торги. Начальная стоимость объекта начиналась от 132,2 млрд рублей.

При этом рыночную стоимость аэропорта эксперты оценивали в районе 29—35 млрд рублей.



Никита Егоров