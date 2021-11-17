Госавтоинспекция Казани с помощью соцсетей привлекла к ответственности пять водителей

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Татарстану

Госавтоинспекция МВД по Татарстану привлекла к ответственности пять водителей, нарушивших ПДД. Моменты их правонарушений попали на камеру, видео были опубликованы в социальных сетях.

Водителей привлекли к ответственности за поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, за непредставление преимущества в движении пешеходам.

Фото: kzn.ru

Ранее по видеороликам, размещенным в аккаунте stop.cityracing, к административной ответственности был привлечен 41 водитель, напомнили в пресс-службе Госавтоинспекции.