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Госавтоинспекция Казани с помощью соцсетей привлекла к ответственности пять водителей

16:08, 17.11.2021
Госавтоинспекция Казани с помощью соцсетей привлекла к ответственности пять водителей
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Татарстану

Госавтоинспекция МВД по Татарстану привлекла к ответственности пять водителей, нарушивших ПДД. Моменты их правонарушений попали на камеру, видео были опубликованы в социальных сетях.

Водителей привлекли к ответственности за поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, за непредставление преимущества в движении пешеходам.

Фото: kzn.ru

Ранее по видеороликам, размещенным в аккаунте stop.cityracing, к административной ответственности был привлечен 41 водитель, напомнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

АвтоПроисшествияБизнесТранспортОбщество Татарстан

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