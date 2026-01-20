Свыше триллиона рублей составил объем строительных работ в Татарстане по итогам 2025 года

Для сравнения, в 2019 году объем строительных работ составлял 364 миллиарда рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане зафиксирован значительный рост объема работ в строительной сфере. По последним данным, показатель превысил один триллион рублей в сопоставимых ценах. Для сравнения: в 2019 году объем строительных работ составлял 364 миллиарда рублей. Об этом заявил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства также отмечается положительная динамика. Объем услуг организаций ЖКХ вырос на 4,5% и достиг 65 миллиардов рублей.

При этом в отрасли сохраняется замедленный рост заработной платы, а уровень зарплат в строительной сфере и ЖКХ остается ниже среднереспубликанского показателя. Численность работников строительной отрасли, жилищного и коммунального хозяйства остается на уровне прошлого года.

Кадровый вопрос частично решается за счет подготовки специалистов в профильных учебных заведениях. За прошедший год они выпустили более 5700 квалифицированных специалистов для отрасли.

Дмитрий Зайцев