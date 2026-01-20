Эксперт раскритиковала реформу классного руководства: «Спасают только учителя-пенсионеры»

Новые специалисты смогут сосредоточиться на организации воспитательного процесса и мониторинге психологического состояния учеников

Фото: Артем Дергунов

В Госдуме предложили реформировать институт классного руководства: вице‑спикер Борис Чернышов выступил с предложением ввести в школах должность «педагог‑наставник без предметной нагрузки». Инициатива направлена на усиление воспитательной роли школы — предполагается, что такие специалисты будут сосредоточены на организации воспитательного процесса, мониторинге психологического состояния учеников и взаимодействии с родителями, не отвлекаясь на преподавание предметов.

Свое видение ситуации озвучила мать участника «Движения Первых» в Татарстане и наставник в проекте «Значимый взрослый» Екатерина Букушкина. Она отметила, что идея замены классного руководителя на педагога‑наставника выглядит привлекательно в теории, но на практике сталкивается с серьезными барьерами.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Во-первых, где найти столько педагогов сверх тех, кого уже сейчас не хватает? Многие школы испытывают кадровый голод. Спасают только учителя-пенсионеры, которые поддерживают родную школу и продолжают работать, порой даже в ущерб своему здоровью. В сельских малокомплектных школах же часто в бюджете нет средств даже на полставки очень нужной вакансии педагога-психолога, поэтому финансирование нескольких специалистов будет проблематично. Во-вторых, сейчас в Татарстане появились меры поддержки для педагогов, например программа жилищных сертификатов. Это поддержка для учителей-предметников по приоритетным направлениям. Соответственно, педагог-наставник без предметной нагрузки на такую меру поддержки рассматриваться не будет, — рассказала Букушкина в разговоре с «Реальным временем».

Рената Валеева