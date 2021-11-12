В Набережных Челнах на «зебре» сбили ребенка

Фото: соцсети

В Набережных Челнах на пешеходном переходе проспекта Фоменко-Гостева сбили 9-летнюю девочку. Об этом сообщают пользователи соцсетей и делятся, что такое происходит уже не первый раз.

Горожане называют этот перекресток «злочастным», поскольку здесь не установили светофор и не проводят реконструкцию. Рядом находится недавно открывшаяся школа. Пользователи пишут, что надеялись на организацию более безопасного движения к открытию учебного заведения, однако этого не произошло.

Фото: соцсети

Вчера в соседней республике Марий Эл произошло ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ 2110 и Renault. В результате аварии погибли водитель и пассажир ВАЗ-2110. Вместе с ними ехали трое детей — их отправили в больницу.

Диана Жиленкова